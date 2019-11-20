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20 ноября • обновлено в 16:39
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"Ощущаю напряжение": бойфренд Свитолиной откровенно рассказал об отношениях с украинкой

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Известный французский теннисист, десятая ракетка мира Гаэль Монфис поделился подробностями романтических отношений с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

"У нас разные точки зрения на многие вещи, но хорошо, что мы стараемся прийти к согласию. Профессиональные спортсмены живут специфической жизнью. Тем, кто не занимается теннисом, сложно тебя понять", – рассказал Монфис в интервью L'Équipe.

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Он признался, что общие с Элиной интересы еще больше сближают их.

"К примеру, твоя девушка может захотеть пойти в бар, а у тебя завтра важный матч. В этом плане нам с Элиной проще. Мы хорошо проводим время вместе, смотрим Netflix. Накануне матча я ощущаю напряжение. Тогда я говорю с ней о плане на игру. Мы часто даем друг другу советы", – добавил французский теннисист.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Свитолина опубликовала загадочное фото с кольцом на безымянном пальце. Ее фанаты восприянли это как намек на предстоящую свадьбу теннисистки.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Персоны
Элина Свитолина Гаэль Монфис
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