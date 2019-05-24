Организаторы Roland Garros поддержали украинца

В мужской сетке Открытого чемпионата Франции по теннису Roland Garros будет один представитель Украины. Сергей Стаховский, который проиграл в финале квалификации, прошел в основной турнир как "лаки-лузер".

Соперником Сергея на старте турнира серии Большого шлема будет хозяин кортов Жиль Симон. В личных встречах подавляющее преимущество у француза – пять матчей из пяти. Последний раз они встречались в прошлом году на кортах турнира в Антверпене, и украинец взял всего четыре гейма.

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Сергей Стаховский

Стаховский сыграет в основной сетке 10-й раз. Лучшее достижение для него на кортах Парижа – третий круг в 2011 году.

В основной сетке женского мэйджора сыграют украинки Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

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