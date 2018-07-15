Определился победитель Wimbledon

В воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч Wimbledon–2018. На Центральном корте сербский теннисист Новак Джокович (12) переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).
A fourth #Wimbledon title: sealed ✅— Wimbledon (@Wimbledon) 15 июля 2018 г.
The moment @DjokerNole would have dreamed of... #TakeOnHistory pic.twitter.com/czu3QgrdHr
Новак является трёхкратным (2011, 2014, 2015) чемпионом Wimbledon. Кевин впервые в карьере вышел в финал этого турнира и стал первым представителем ЮАР в решающем матче Wimbledon после Брайана Нортона.
Напомним, что днем ранее определилась победительница Wimbledon.
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