Определился победитель Wimbledon

В воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч Wimbledon–2018. На Центральном корте сербский теннисист Новак Джокович (12) переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

