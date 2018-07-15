Определился победитель Wimbledon

В воскресенье, 15 июля, состоялся финальный матч Wimbledon–2018. На Центральном корте сербский теннисист Новак Джокович (12) переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (8) со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:3).

Новости Организаторы Wimbledon выпустили лучшее промо в истории тенниса

Новак является трёхкратным (2011, 2014, 2015) чемпионом Wimbledon. Кевин впервые в карьере вышел в финал этого турнира и стал первым представителем ЮАР в решающем матче Wimbledon после Брайана Нортона.

Напомним, что днем ранее определилась победительница Wimbledon.