Определился победитель US Open

Австриец Доминик Тим (№3 в рейтинге ATP) совершил невероятный камбэк в финале US Open против Александра Зверева (№7 в рейтинге) и выиграл первый в своей карьере турнир серии Большого шлема (2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6)).

Немецкий теннисист уверенно начал решающий поединок и вел со счетом 2:0, но Тиму удалось отыграться и перевести игру в пятый сет, в котором Зверев снова вырвался вперед и подавал на матч при счете 5:3 по геймам. Австриец сделал брейк, а затем перевел игру на тай-брейк, где одержал победу в упорной борьбе – 8:6.

Отметим, что Тим завоевал первый титул чемпиона турнира Большого шлема с четвертой попытки. Ранее он дважды проигрывал Рафаэлю Надалю в финале Roland Garros и один раз Новаку Джоковичу в решающем матче Australian Open.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница женского US Open Наоми Осака заговорила про украинку на пресс-конференции после финала.

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