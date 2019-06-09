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Определился победитель Roland Garros

Определился победитель Roland Garros
Решающая встреча состоялась на центральном корте в Париже
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Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. В финале Roland Garros испанец, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Австрии Доминика Тима (4) - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В первом сете оба теннисиста подолгу разыгрывали каждую подачу, раз за разом отправляя высокие мячи. Вторая ракетка мира явно уютнее себя чувствовал по такой игре, выиграв 6:3.

Во второй партии Тим в упорной борьбе смог взять реванш 7:5, но потратил на это слишком много сил. Оставшиеся два сета стали легкой прогулкой для Рафы - 6:1, 6:1.

Доминик Тим

Доминик Тим

Доминик Тим

Доминик Тим

Доминик Тим

Доминик Тим

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Для Надаля этот трофей стал 12-м, завоеванным на кортах Roland Garros. Всего у испанского спортсмена 82 титула в карьере.

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Отметим, что лучшей украинкой на Roland Garros стала Элина Свитолина. лучшая теннисистка Украины зачехлила ракетку в 1/16 финала, проиграв Гарбинье Мугурусе. После этого Свитолина удалила совместный аккаунт с Гаэлем Монфисом.

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Тема
Roland Garros
Персона
Рафа Надаль
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