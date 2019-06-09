Определился победитель Roland Garros

Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. В финале Roland Garros испанец, посеянный под вторым номером, обыграл представителя Австрии Доминика Тима (4) - 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту. Надаль трижды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13. Тим подал 7 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

В первом сете оба теннисиста подолгу разыгрывали каждую подачу, раз за разом отправляя высокие мячи. Вторая ракетка мира явно уютнее себя чувствовал по такой игре, выиграв 6:3.

Во второй партии Тим в упорной борьбе смог взять реванш 7:5, но потратил на это слишком много сил. Оставшиеся два сета стали легкой прогулкой для Рафы - 6:1, 6:1.

Доминик Тим

Доминик Тим

Доминик Тим

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

Для Надаля этот трофей стал 12-м, завоеванным на кортах Roland Garros. Всего у испанского спортсмена 82 титула в карьере.

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Отметим, что лучшей украинкой на Roland Garros стала Элина Свитолина. лучшая теннисистка Украины зачехлила ракетку в 1/16 финала, проиграв Гарбинье Мугурусе. После этого Свитолина удалила совместный аккаунт с Гаэлем Монфисом.

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