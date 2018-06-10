Определился победитель Roland Garros

10-кратный чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль в финале Открытого чемпионата Франции-2018 обыграл австрийского теннисиста Доминика Тима, который впервые в карьере пробился в эту стадию турнира. Встреча продлилась 2 часа 44 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3, 6:2.

24-летний Тим, занимающий в рейтинге ATP 8-ю строчку, лишь в первом сете оказал сопротивление именитому сопернику. Ключевой момент произошел при счете 5:4 в пользу Надаля, когда австриец проиграл свою подачу.

Рафаэль Надаль

Доминик Тим

Во втором сете испанец уверенно вел брал розыгрыши, в то время как у Доминика с каждым геймом игра шла все хуже и хуже. Проигрывая 1:4, австрийскому теннисисту удалось отыграть два гейма, но на большего сил у андердога не хватило.

Рафаэль Надаль

Доминик Тим

Рафаэль Надаль

В третьем сете у Надаля сильной судорогой свело левую руку и он был вынужден взять медицинский таймаут. В дальнейшем испанский теннисист работал практически одной рукой, что не помешало ему победить и стать 17-кратным победителем турниров "Большого шлема".

Рафаэль Надаль

Доминик Тим

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

В личных встречах Надаль ведет 7:3 (все матчи прошли на грунте), но Тим единственный, кто в последние 2 года побеждал испанца на глине. Однако в двух матчах на Roland Garros (в 2014 и 2017 годах) австриец взял у Надаля всего по 7 геймов.

Напомним, что днем ранее в драматичной борьбе определилась победительница в женском одиночном разряде Roland Garros.