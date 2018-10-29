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Определен лучший удар Свитолиной в финале Итогового турнира - видеофакт

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Момент с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной стал лучшим в финале Итогового турнира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Наша соотечественница невероятным образом спасла мяч в третьем сете матча против американки Слоан Стивенс.

При счете 1:0 на розыгрыше "больше-меньше" спортсменка из США попала в сетку, после чего мяч отскочил на сторону украинки. Элина успела добежать и точным ударом отправила круглого точно на половину корта соперницы.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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Напомним, что Свитолина,выиграв финальный поединок на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, заработала огромную сумму и 1500 очков в рейтинг WTA.

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Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
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