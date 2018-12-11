''Он не ожидал'': Свитолина откровенно рассказала, как бросила парня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, что по своей инициативе рассталась с британским игроком в крикет Рисом Топли. По словам нашей теннисистки, она пережила этот момент гораздо легче, чем ее партнер.

Instagram Элины Свитолиной

"Это произошло перед моим финалом в Дубае (в феврале), когда мне нужно было подтверждать титул. Расстались по моей инициативе, поэтому для меня это было гораздо легче, чем для него. Он не ожидал, что так произойдет. Это жертвы, на это нужно время. И мне сейчас трудно настроиться на романтические отношения, потому что над ними нужно постоянно работать", – сказала Свитолина в разговоре с "Зе Интервьюер".

Отметим, что Элина Свитолина и Рис Топли встречались около двух лет.

Instagram Элины Свитолиной

Instagram Элины Свитолиной

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина выиграла выставочный турнир во Франции.