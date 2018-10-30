''Он мне помог'': Свитолина раскрыла секрет победы на Итоговом турнире

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина отметила огромный вклад настроя на победу в Итоговом турнире.

"Перед началом турнира я вообще ничего от себя не ждала. Мне кажется, от меня вообще никто ничего не ждал. Это меня мотивировало, но на корте я боролась до самого конца. Я бы не сказала, что мне было нечего терять, куда важнее был чемпионский настрой. Он мне очень помог. Я просто старалась выкладываться в каждом розыгрыше. Не скажу, что показывала лучшую игру, но я была готова пахать, была готова физически. Думаю, это и привело меня к победе", - заявила украинка в интервью пресс-службе WTA.

Элина Свитолина Instagram

Свитолина считает, что достигла своего предела, а затем заставила себя его преодолеть.

"Я очень довольна тем, как справилась с давлением в полуфинале и в матче против Плишковой в группе. Матчи были очень-очень сложными. Мне приходилось прибавлять и преодолевать свои границы. Для меня очень важно знать, что я на это способна. Это нужно использовать", – подытожила Свитолина.

Напомним, что Свитолина,выиграв финальный поединок на Итоговом турнире WTA в Сингапуре, заработала огромную сумму и 1500 очков в рейтинг WTA.