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/Новости тенниса

Официально: Свитолина отказалась играть за сборную Украины

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Несмотря на ранее достигнутые между сторонами предварительные договоренности, теннисистки через своего агента, Стефана Гурова, выдвинули новые финансовые условия.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении пресс-службы ФТУ.

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Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины (ФТУ) за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации.

На данный момент состав женской сборной Украины следующий: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.

Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6.

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Тема
Кубок Федерации
Персоны
Элина СвитолинаДаяна Ястремская
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Укросвын Укрожоп
Укросвын Укрожоп
А шо случилось?
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ЕбашьРусню Андрей
ЕбашьРусню Андрей
Любая критика Свитолины уместна после обнародования условий со стороны Федерации !
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Опять заголовок не в стиле обоза. Надо так: Свитолина забила на украину
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