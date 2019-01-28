Официально: Свитолина отказалась играть за сборную Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре.

Элина Свитолина Instagram

Несмотря на ранее достигнутые между сторонами предварительные договоренности, теннисистки через своего агента, Стефана Гурова, выдвинули новые финансовые условия.

"Надеемся на изменение отношения украинских теннисисток к выступлениям за национальную сборную команду Украины. Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении пресс-службы ФТУ.

Все ведущие игроки получают призовые от Федерации тенниса Украины (ФТУ) за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер этого вознаграждения известный игрокам перед началом каждого сезона и базируется на их текущем рейтинге. Также размер этого вознаграждения определяется возможностями бюджета Федерации.

На данный момент состав женской сборной Украины следующий: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.

Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6.

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