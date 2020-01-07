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7 января • обновлено в 19:40
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Официально: решена судьба Свитолиной в сборной Украины

1.8т
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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина представит нашу страну на первом этапе Кубка Федерации, который пройдет 5-8 февраля в Таллине.

Как сообщает Федерация тенниса Украины (ФТУ) в Facebook, Украину представят сильнейшие спортсменки: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Леся Цуренко и Катарина Завацкая. Капитан команды – Михаил Филима.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

Чемпион

В Таллине Украина сыграет на Кубке Федерации в рамках Первой группы Евро-Африканской зоны. Возможными соперниками нашей команды являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция.

Напомним, что между ФТУ и Элиной Свитолиной возник конфликт по поводу ее участия в матчах сборной Украины на Кубке Федерации. Теннисистке намекнули, что без выступлений за национальную команду ей будет сложно получить Wild Card для игры на Олимпиаде-2020.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина вошла в десятку лучших теннисисток десятилетия.

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Тема
Кубок Федерации
Персоны
Катерина Козлова Леся Цуренко Катарина Завацкая Даяна Ястремская Элина Свитолина
Тег
сборная Украины по теннису
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Первой группы Евро-Африканской зоны. Возможными соперниками нашей команды являются Австрия, Италия, Хорватия, Эстония, Болгария и Греция. - Я так понимаю, Украина будет представлять Африку, если остальные все европейские страны.
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