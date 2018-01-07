"Очень плохо": лучшая теннисистка Украины сделала неожиданное признание после победы на турнире в Австралии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина очень плохо спала перед решающим матчем на турнире в Брисбене, где она одержала феерическую победу над белоруской Саснович. Об этом после финала откровенно призналась сама теннисистка.

"Во-первых, я рада, что все закончилось. Потому что у меня не было так много времени, чтобы восстановиться после полуфинала. Я очень, очень плохо спала. Надеюсь, вы этого не заметили. Потому что я старалась... Надеюсь, я хорошая актриса. Я пыталась быть действительно сосредоточенной на том, что должна сделать на корте. И для меня было очень важно фокусироваться на моем плане на игру", - приводит слова Элины btu.org.ua.

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Напомним, накануне лучший теннисист Украины Александр Долгополов в невероятных условиях вырвал тяжелейшую победу на турнире в Австралии.