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"Очень хорошо знаю": появилась реакция Шараповой на сексуальное насилие спортсменок

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Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова откровенно призналась, что никогда не была жертвой сексуального насилия.

Экс-первая ракетка мира после победы в первом круге Australian Open прокомментировала, как она относится к движению MeToo, которое было создано для осуждения любых проявлений сексуального насилия.

"Я никогда не была жертвой сексуального насилия, но я очень хорошо знаю, что происходит в данном контексте в различных областях. У меня есть знакомые, участвующие в движении против насилия, и я их поддерживаю", - приводит слова 30-летней Марии Шараповой официальный сайт Australian Open-2018.

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Накануне "Обозреватель" сообщал, что четырехкратную олимпийскую чемпионку насиловал в сборной врач-педофил.

Напомним, ранее в сексуальных домогательствах этого врача обвинила олимпийская чемпионка Лондона Маккайла Марони. В общей сложности, гражданские иски с обвинениями в адрес медика подали более 130 женщин, большая часть из которых – спортсменки.

Персона
Мария Шарапова
Место
АвстралияМельбурн
Источник
Источник:Eurosport
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