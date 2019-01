Обидчица Свитолиной выиграла Australian Open

Японская теннисистка Наоми Осака выиграла второй подряд турнир Большого Шлема, обыграв в финале Australian Open чешку Петру Квитову 7:6(2) 5:7 6:4. Молодая теннисистка выбила из 1/4 турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

На центральном корте Открытого чемпионата Австралии развернулась серьезная борьба, ведь на кону помимо титула стояло первое место во всемирном рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Петра Квитова и Наоми Осака

Обе соперницы не без проблем подавали свои подачи, однако сделать брейк не удалось никому.

Pojd!



It's @Petra_Kvitova's turn to save a break point and then hold for 3-3 against Naomi Osaka in the opening set.#AusOpen pic.twitter.com/Aq4y99ghRn — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

При счете 6:5 у Осаки был несколько сет-поинтов, но Квитова хладнокровно подала на 6:6.

And we're going to a first set tiebreak!



Total number of break points both women have saved: 8#AusOpen pic.twitter.com/YC8v9CXLNW — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

Тем не менее, японская теннисистка на тай-брейке вырвала победу в партии у соперницы.

Наоми Осака

Making it count 👊@Naomi_Osaka_ hits three winners to Petra Kvitova's none to win the opening set tiebreak 7-6(2).



Follow every point, every ace, every winner and more with #Infosys MatchBeats: https://t.co/qNW4zVvxIV#AusOpen pic.twitter.com/PDNRwvpspJ — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

Это раззадорило чешскую спортсменку, которая во втором сете забрала первую же подачу Осаки.

First break of the second set: @Petra_Kvitova!



The No.8 seed takes an early advantage against Naomi Osaka, leading 2-0.#AusOpen pic.twitter.com/gy2tQR1Dbg — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

Однако обидчица Свитолиной очень быстро выровняла игру, и снова выйшла вперед 4:2, сделав брейк на двух подачах Квитовой.

Osaka holds for 4-2 in the second set.



She's just two games away from another Grand Slam title 👀#AusOpen pic.twitter.com/5o4nUlSQxF — #AusOpen (@AustralianOpen) 26 января 2019 г.

Чешской теннисистке удалось навязать борьбу своей юной сопернице. При счете 5:4 у Осаки было три чемпионских поинта, однако Квитова не отпустила соперницу. Чешская теннисистка сравняла счет, а затем выиграла два оставшихся гейма, сравняв счет по сетам 1:1.

Петра Квитова

Однако в заключительной партии Осака проявила настоящий характер. Проигранный сет не сломил японскую теннисистку. Одного брейка и уверенных подач на своих геймах Осаке хватило для того, чтобы добыть невероятную победу в финальном матче и завоевать главный трофей турнира.

Наоми Осака

Наоми Осака и Петра Квитова

