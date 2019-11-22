"Ночью возникла идея": Свитолина призналась о том, как осуществила мечту с Кличко

Одна из ведущих теннисисток мира, первая ракетка Украины Элина Свитолина основала благотворительный фонд, целью которого является развитие украинского тенниса и поддержка юных талантов.

Об идее создания нового проекта спортсменка рассказала на встрече с журналистами в Киеве, сообщает корреспондент OBOZREVATEL.

Элина Свитолина

"Идея появилась у меня уже давно, около двух лет назад. Помню, я была в Китае и ночью долго не могла заснуть, строила какие-то планы. На следующее утро проснулась и сразу позвонила своему менеджеру Стефану Гурову, рассказала о своих мыслях. Мы решили создать фонд моего имени, который будет развивать детский теннис в Украине . Таким образом, я хочу отблагодарить Украину за то, что она мне дала", – отметила Свитолина.

По словам знаменитой теннисистки, первый проект фонда уже реализован. Так, в сентябре был организован детский теннисный лагерь. Из 400 заявок от детей младше 12 лет были отобраны 20 наиболее перспективных ребят, для которых организовали неделю тренировок и мастер-классов от известных наставников. По результатам работы лагеря определилась четверка юных теннисистов, которых Элина будет "вести" лично: фонд организует их обучение за рубежом, спонсирует поездки на турниры.

Официальное открытие фонда Свитолиной состоится в субботу, 23 ноября в Киеве на специальном аукционе.

Как отметили в команде Свитолиной, в качестве лотов аукциона будут представлены личные вещи и аксессуары многих легендарных спортсменов – Владимира Кличко, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и многих других.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина Свитолина рассказала об ожиданиях нового сезона и поделилась планами на Олимпийские игры-2020.

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