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''Ничего не меняешь'': украинский теннисист прошелся по политикам

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Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал политическую ситуацию в стране. Спортсмен объяснил, почему в Украине не происходит кардинальных изменений.

"Наша страна – это очень сложный механизм тоталитарного режима, который не ушел, еще остался и который очень сложно менять. Потому что если ты меняешь какие-то даже руководящие должности на людей, которые вышли из этой же системы, то ты ничего не меняешь", - цитирует Стаховского Укрспорт.

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский

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При этом украинский теннисист отметил, что ему не безразлична судьба Украины.

"Мне очень жаль, я очень переживаю за нашу страну и надеюсь, что у нее в ближайшем будущем все будет хорошо. Но мы должны понимать, что ближайшее будущее – это 8-12 лет", - дал оптимистичный прогноз спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Элина Свитолина, занимающая 4-ю строчку в мировом рейтинге, прокомментировала последние события в стране и удивилась своей роли в развитии спорта.

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Сергей Стаховский
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