"Не видел мяч": лучший теннисист мира признался, что играл пьяным, вспомнив о Шараповой

Первая ракетка мира серб Новак Джокович провел прямой эфир с российской экс-теннисисткой Марией Шараповой и признался, что, в отличие от нее, выходил на матч в состоянии сильного опьянения.

"Был сумасшедший вечер на "Кубке Дэвиса". У меня было похмелье, я смотрел, как играют другие ребята. Знал, что точно не буду играть. Нет-нет! Я вспомнил. Я сыграл один парный матч – это был "Кубок Дэвиса" против Швеции. Мы вели 2:0, Содерлинг и другие топы тогда не играли, а я приехал сразу после победы на Уимблдоне", – цитирует слова Джоковича издание gotennis.

Новак Джокович UA-Football

Он вспомнил, что не хотел выступать в официальных матчах, но был вынужден принять участие в одном парном поединке.

"Это было в 2011 году: мой первый уимблдонский титул, я стал первой ракеткой, будто сбылись все мои мечты. И буквально на следующий день я полетел из Лондона в Швецию, чтобы принять участие в четвертьфинале "Кубка Дэвиса". Я был в команде, говорил, что не хочу выступать в официальных матчах. Не знаю, как в итоге оказалось, что я сыграл пару: я не очень хорошо видел мяч, остановимся на этом”, – рассказал серб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Новак Джокович сделал категоричное заявление о вакцинации от коронавируса.

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