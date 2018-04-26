Не теннис: Свитолина сразилась с Шараповой в необычном соревновании

Немецкий производитель автомобилей Porsche устроил челлендж для участниц турнира WTA в Штутгарте. Теннисисткам было предложено проехаться на кабриолете, припарковаться, не сбив мячи с дорожных конусов, и показать класс в гольфе и футболе.

Все это теннисистки должны были сделать за максимальный короткий срок. За каждые забитые мячи в гольфе и футболе с итогового времени отнималось секунды.

Мария Шарапова оказалась шикарным водителем и гольфистом, но с футболом ей лучше не баловаться.

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Элина ехала медленно, что обнулило ее шансы на успех. Зато только она забила мячи в нижний угол, и в девятку импровизированных ворот.

На уже доступных роликах, публикуемых ежедневно, лучше всех кросс прошла Лаура Зигемунд – 1 минута 18 секунд.

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