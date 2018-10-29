"Не рада": Стивенс обратилась к Свитолиной

Американская теннисистка Слоан Стивенс, которая уступила Элине Свитолиной в финале Итогового турнира WTA 6:3, 2:6, 2:6, не скрывала своего разочарования результатом противостояния с украинкой.

"Конечно, я разочарована, но это было невероятно. Не рада, что проиграла, но довольна тем, как я завершаю этот теннисный год.

Хочу поздравить Элину, с которой мы часто встречались в течение года. Приятно играть против Свитолиной. Она хороший человек и классный соперник.

Поздравляю с заслуженной победой", - сказала Стивенс официальному сайту WTA.

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Как сообщал OBOZREVATEL, стало известна сумма призовых, которые заработала Элина Свитолина за победу в Итоговом турнире в Сингапуре.