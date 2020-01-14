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14 января • обновлено в 16:36
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Не могут дышать: Свитолина возмутилась нездоровой ситуацией на Australian Open

1.6т
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В Мельбурне наблюдается сильное ухудшение качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров, что грозит срывом Australian Open. Ситуацию прокомментировала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

С начала вторника, по сообщениям СМИ, уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня. Организаторы на час отложили старт квалификационных матчей Открытого чемпионата Австралии, которые были запланированы на 10 утра.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", – написала Свитолина в твиттере, добавив скрин повышения уровня загрязнения.

Еще одна украинская теннисистка, 17-летняя Марта Костюк опубликовала в сторис своего Instagram красноречивое фото, на котором она находится в Мельбурне в респираторной маске.

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Не могут дышать: Свитолина возмутилась нездоровой ситуацией на Australian Open

В комментариях пользователи пишут, что играть в таких условиях –просто издевательство. При этом в первый день квалификации уже произошла внештатная ситуация: словенская теннисистка Далила Якупович вела в счете в матче со швейцаркой Стефани Фегель, но внезапно упала на корт, пережив приступ удушья, и не могла подняться без посторонней помощи. В результате она снялась с соревнований, заявив, что просто не могла дышать на корте.

Далила Якупович

Далила Якупович

championat.com

Отметим, что в первый день квалификации на кортах Мельбурна сыграли два представителя Украины. Ангелина Калинина проиграла 20-й сеяной Монике Никулеску из Румынии. А Сергей Стаховский, который в одиночку представляет Украину в мужском разряде, стартовал успешно, обыграв словенца Блажа Ролу.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Австралию надвигается новая волна страшных пожаров на густонаселенном юго-востоке страны: проводится эвакуация населения.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Australian Open
Персоны
Марта Костюк Элина Свитолина
Место
Австралия Мельбурн
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