Не могут дышать: Свитолина возмутилась нездоровой ситуацией на Australian Open

В Мельбурне наблюдается сильное ухудшение качества воздуха из-за дыма от лесных пожаров, что грозит срывом Australian Open. Ситуацию прокомментировала первая ракетка Украины Элина Свитолина.

С начала вторника, по сообщениям СМИ, уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня. Организаторы на час отложили старт квалификационных матчей Открытого чемпионата Австралии, которые были запланированы на 10 утра.

"Почему мы должны ждать, когда случится что-то плохое, чтобы что-нибудь сделать", – написала Свитолина в твиттере, добавив скрин повышения уровня загрязнения.

Why do we need to wait for something bad to happen to do an action 🤷🏼‍♀️🥵 #Melbourne pic.twitter.com/bYpXyQAfKe