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24 мая • обновлено в 12:03
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Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире

3.3т
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Японская теннисистка Наоми Осака заработала за прошлый год 37,4 миллиона долларов и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, сообщает Reuters со ссылкой на данные Forbes.

Наоми Осака

Наоми Осака

Она на 1,4 миллиона долларов обошла американскую теннисистку Серену Уильямс, которая четыре года возглавляла список спортсменок с самыми высокими зарплатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Осака выиграла второй подряд турнир Большого Шлема, обыграв в финале Australian Open чешку Петру Квитову 7:6(2) 5:7 6:4. Молодая теннисистка выбила из 1/4 турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Наоми Осака
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