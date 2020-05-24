Японская теннисистка Наоми Осака заработала за прошлый год 37,4 миллиона долларов и стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, сообщает Reuters со ссылкой на данные Forbes.

Наоми Осака

Она на 1,4 миллиона долларов обошла американскую теннисистку Серену Уильямс, которая четыре года возглавляла список спортсменок с самыми высокими зарплатами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Осака выиграла второй подряд турнир Большого Шлема, обыграв в финале Australian Open чешку Петру Квитову 7:6(2) 5:7 6:4. Молодая теннисистка выбила из 1/4 турнира первую ракетку Украины Элину Свитолину.

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