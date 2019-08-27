"Надрали задницу": Шарапову унизили после позора на US Open

Американская правозащитница Кимберли Крэншоу посоветовала российской теннисистке Марии Шараповой "перестать смешить людей" после проигрыша американке Серене Уильямс.

Шарапова не сумела выйти во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open), уступив Уильямс в первом круге со счетом 1:6, 1:6. Встреча продлилась чуть менее часа. Это 20-й (и 19-й подряд) проигрыш Шараповой в матчах с Уильямс.

Мария Шарапова

"19 побед Серены подряд и только один взятый Шараповой сет. И они называют это противостоянием! Это безумие, хватит смешить людей. И с этим Серене приходится иметь дело", — цитирует Крэншоу Чемпионат.com.

Режиссёр Хавьер Бёрджин назвал встречи россиянки и американки "не противостоянием, а более чем десятилетним надиранием задницы".

Журналист Крис Уильямс заявил, что Шарапова была на корте "как тряпичная кукла", а американка ее легко смахнула.

"Не желаю больше слышать об этом "соперничестве", — сказал он.

Журналист New York Times и CNN Уэсли Эстид отметил, что в последний раз Шарапова обыгрывала Уильямс, когда Барак Обама был всего лишь сенатором, а Марк Цукерберг только основал Facebook.

Ранее Шарапова снялась с Wimbledon из-за травмы предплечья. Спортсменка заявила, что рассчитывает до конца сезона принять участие ещё в нескольких крупных турнирах.

Позже она уступила эстонской теннисистке Анетт Контавейт в первом раунде турнира в Торонто. Россиянка допустила восемь двойных ошибок и семь подач навылет.

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