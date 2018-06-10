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Надаль повторил уникальное достижение

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Выход в 11-й финал Roland Garros позволил испанцу Рафаэлю Надалю повторить рекорд швейцарца Роджера Федерера. Ранее лишь ему удавалось 11 раз играть в решающих поединках отдельно взятого турнира "Большого шлема".

Федерер 11 раз играл в финале Уимблдона, однако три попытки из них завершались поражениями. У Надаля статистика стопроцентная – 10 матчей и 10 трофеев.

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В решающем поединке Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль (1) сыграет против представителя Австрии Доминика Тима (7). Начало 10 июня в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что накануне определилась победительница Roland Garros в женском одиночном разряде.

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Тема
Roland Garros
Персона
Рафа Надаль
Источник
Источник:Чемпионат
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