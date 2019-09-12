Надаль после победы на US Open заговорил про "Чернобыль"

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль рассказал, что после победы на Открытом чемпионате США начал смотреть сериалы от HBO и Netflix.

Рафаэль Надаль

"Просто лежу на диване перед телевизором и стараюсь не думать о теннисе. Часто смотрю сериалы. Сейчас начал смотреть "Чернобыль" и "Очень странные дела", — цитирует Надаля Marca.

Новости В финале US Open произошла грандиозная сенсация

Напомним, в финале US Open 33-летний испанец в пяти партиях обыграл 23-летнего россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4. Надаль завоевал 19-й трофей на турнирах "Большого шлема" и вплотную приблизился к рекордсмену по этому показателю — у 38-летнего Роджера Федерера из Швейцарии 20 титулов.

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