Надаль на финале Roland Garros козырнул уникальной покупкой

В финальном матче Открытого чемпионата Франции на правой руке испанского теннисиста Рафаэля Надаля были часы швейцарской компании Richard Mille стоимостью около 720 тыс. долларов.

Лимитированная версия (всего 50 единиц во всём мире) выполнена к красных и жёлтых цветах (флаг Испании) и выпущена накануне главных грунтовых соревнований сезона в Париже.

"В начале мне пришлось некоторое время привыкать к часам, но сейчас я не чувствую абсолютно ничего. Они стали частью моей кожи", – цитирует Надаля Wall Street Journal.

В решающем поединке Roland Garros Рафаэль (1) в трёх партиях обыграл австрийца Доминика Тима (7) и завоевал свой 11-й трофей в Париже.