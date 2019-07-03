Начались судороги: Свитолину шокировал инцидент на Wimbledon

У российской соперницы Элины Свитолиной по Wimbledon Маргариты Гаспарян в концовке второй партии начались дикие боли в ноге и спортсменка долго лежала на корте, пока к ней не подбежал врач.

"Если честно, то я была немного в шоке. Это всегда неприятно видеть, когда кто-то травмируется. Ты также немного отвлекаешься. Я дала ей воду, потому что знаю, что при судорогах нужно много пить. Никто не сделал этого до меня, мы старались как-то ей помочь, сложно быстро сориентироваться", - заявила украинка после матча.

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Напомним, что во втором круге Wimbledon Свитолина прошла по сетке Гаспарян на отказе соперницы - 5:7, 6:5.

В третьем раунде Wimbledon Элина сыграет с 32-й ракеткой мира Марией Саккари, представляющей Грецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге Свитолина обыграла Дарью Гаврилову из Австралии.

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