Россия помогла Свитолиной попасть на итоговый турнир WTA

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина смогла второй год подряд пробиться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября. Главная конкурентка украинки Каролина Плишкова не дошла до полуфинала турнира в Москве.

Элина Свитолина Instagram

Участие Свитолиной, идущей 7-й в чемпионской гонке на WTA Finals, зависело от результата матча чешки (8-е место в гонке) на Кубке Кремля. Чешская спортсменка в 1/8 финала проиграла 161-й ракетке мира Вере Звонаревой из России (1:6, 2:6).

Кроме Элины в Сингапуре сыграют Симона Халеп, Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Наоми Осака, Петра Квитова и Слоан Стивенс.

Новости Горячее фото Свитолиной из сингапурского бассейна восхитило соцсети

В прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала. После поражения в 1/4 от Каролин Гарсии (7:6, 3:6, 5:7) украинка уволила двух своих тренеров.