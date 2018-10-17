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Россия помогла Свитолиной попасть на итоговый турнир WTA

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Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина смогла второй год подряд пробиться на итоговый турнир WTA, который пройдет в Сингапуре с 21 по 28 октября. Главная конкурентка украинки Каролина Плишкова не дошла до полуфинала турнира в Москве.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

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Участие Свитолиной, идущей 7-й в чемпионской гонке на WTA Finals, зависело от результата матча чешки (8-е место в гонке) на Кубке Кремля. Чешская спортсменка в 1/8 финала проиграла 161-й ракетке мира Вере Звонаревой из России (1:6, 2:6).

Кроме Элины в Сингапуре сыграют Симона Халеп, Анжелик Кербер, Каролин Возняцки, Наоми Осака, Петра Квитова и Слоан Стивенс.

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В прошлом году Свитолина дошла до четвертьфинала. После поражения в 1/4 от Каролин Гарсии (7:6, 3:6, 5:7) украинка уволила двух своих тренеров.

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Тема
WTA
Персона
Элина Свитолина
Место
Сингапур
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