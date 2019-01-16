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/Новости тенниса

Московская теннисистка угодила в позорный скандал на Australian Open

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Уроженка Москвы Юлия Путинцева, с 2012 года выступающая за Казахстан, показала зрителям матча Открытого чемпионата Австралии средний палец.

Путинцева уступила швейцарке Белинде Бенчич в 1/32 финала австралийского турнира Большого шлема со счетом 5:7, 6:4, 2:6. Покидая корт, проигравшая 24-летняя россиянка сначала осуждающе махала зрителям указательным пальцем правой руки, а затем и вовсе показала им средний.

Юлия Путинцева сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское в 2012 году. В том году она занимала место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, близкое к первой сотне. На данный момент Путинцева — 39-я.

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Тема
Australian Open
Место
Австралия
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
ПУТИНцева :)))
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