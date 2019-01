Московская теннисистка угодила в позорный скандал на Australian Open

Уроженка Москвы Юлия Путинцева, с 2012 года выступающая за Казахстан, показала зрителям матча Открытого чемпионата Австралии средний палец.

Путинцева уступила швейцарке Белинде Бенчич в 1/32 финала австралийского турнира Большого шлема со счетом 5:7, 6:4, 2:6. Покидая корт, проигравшая 24-летняя россиянка сначала осуждающе махала зрителям указательным пальцем правой руки, а затем и вовсе показала им средний.

Putintseva looks dissappointed about the crowd 😂 pic.twitter.com/h4pU3PNnH5