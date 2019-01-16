Московская теннисистка угодила в позорный скандал на Australian Open

Уроженка Москвы Юлия Путинцева, с 2012 года выступающая за Казахстан, показала зрителям матча Открытого чемпионата Австралии средний палец.

Путинцева уступила швейцарке Белинде Бенчич в 1/32 финала австралийского турнира Большого шлема со счетом 5:7, 6:4, 2:6. Покидая корт, проигравшая 24-летняя россиянка сначала осуждающе махала зрителям указательным пальцем правой руки, а затем и вовсе показала им средний.

Putintseva looks dissappointed about the crowd 😂 pic.twitter.com/h4pU3PNnH5 — LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 16 января 2019 г.

Юлия Путинцева сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское в 2012 году. В том году она занимала место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, близкое к первой сотне. На данный момент Путинцева — 39-я.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская в первом круге Australian Open одержала сенсационную победу над экс-четвертой ракеткой мира и победительницей US Open-2011 австралийкой Самантой Стосур - 7:5, 6:2.

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