Момент "взрыва" в Париже попал в трансляцию Roland Garros. Видео

В трансляцию теннисного турнира Roland Garros, который в эти дни проходит в Париже, попал мощный хлопок, который многие приняли за взрыв.

Швейцарец Стэн Вавринка и немец Доминик Кепфер на несколько секунд растерялись, услышав этот звук, но затем возобновили игру.

Как сообщает издание Mirror, по словам полиции Парижа, громкий хлопок был спровоцирован не взрывом, а истребителем, который преодолел звуковой барьер.

В 2020 году матчи основной сетки Roland Garros проходят с 27 сентября по 11 октября. Впервые в истории Открытый чемпионат Франции станет последним турниром Большого шлема в сезоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина начала Roland Garros с победы над россиянкой Варварой Грачевой.