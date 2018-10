Молодая украинка обыграла экс-первую ракетку мира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла бывшую первую ракетку мира Габринье Мугурузу во втором раунде турнира в Люксембурге с призовым фондом $ 250,000. Двух сетов хватило нашей спортсменке для того, чтобы выйти в четвертьфинал соревнований.

Ястремская не встретила особого сопротивления на своей подаче и с самого начала матча пыталась брейковать соперницу. В итоге при счете 2:2 украинка не дала испанской теннисистке больше взять ни одного гейма в первом сете.

В начале второй партии соперницы дважды брейковали друг друга, однако Ястремская морально задавила Мугурузу 6:3.

That moment when you get the biggest win of your career!



Dayana Yastremska shocks Garbine Muguruza 6-2, 6-3 to reach the quarterfinals @WTAluxembourg. pic.twitter.com/vyqIqSUSxb