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22 ноября • обновлено в 16:55
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"Мне нельзя..." Свитолина рассказала об ограничениях перед новым сезоном

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Первая ракетка Украины теннисистка Элина Свитолина рассказала о состоянии своего травмированного колена, которое беспокоило ее на протяжении 2019 года.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

"Я сейчас прохожу курс восстановления. Травма небольшая, но очень неприятная! Посреди сезона вылечить ее практически невозможно без пропуска значительной части турниров. Поэтому сейчас появился удачный момент, чтобы все исправить. Две недели после окончания сезона уже не тренировалась. Мне нельзя нагружать колено и нужно укреплять связки. На данный момент процесс выздоровления идет хорошо. Надеюсь, операция, о которой говорил Юрий Сапронов, не понадобится", – призналась Свитолина, отвечая на вопрос OBOZREVATEL.

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Также Элина подтвердила свое участие на первом турнире Большого Шлема в 2020 году – Australian Open.

"Конечно, мое участие в силе. Тренировки начну с 1 декабря. Посмотрим, как будет выдерживать колено. Но, я надеюсь, все будет хорошо", – заявила теннисистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 22 ноября Свитолина презентовала в Киеве благотворительный фонд, целью которого является поддержка юных украинских теннисистов.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
Место
Украина Киев
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