Матч Свитолиной на Roland Garros завершился сенсацией

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сенсационно завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции Roland Garros. В матче третьего круга наша соотечественница уступила сопернице из Румынии Михаэле Бузурнеску – 3:6, 5:7.
Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету Свитолиной две подачи навылет и два реализованных брейк-поинта из семи. Себе в пассив украинка может записать 28 невынужденных ошибок и две двойные.
Отметим, что Бузурнеску занимает 33-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. В минувшем сезоне Свитолина сумела дойти четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, повторив личный рекорд.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко устроила разгром своей сопернице во втором круге Roland Garros.
Читайте все новости по теме "Roland Garros" на Обозревателе.