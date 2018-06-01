Матч Свитолиной на Roland Garros завершился сенсацией

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сенсационно завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции Roland Garros. В матче третьего круга наша соотечественница уступила сопернице из Румынии Михаэле Бузурнеску – 3:6, 5:7.

Матч продолжался 1 час 39 минут. На счету Свитолиной две подачи навылет и два реализованных брейк-поинта из семи. Себе в пассив украинка может записать 28 невынужденных ошибок и две двойные.

Отметим, что Бузурнеску занимает 33-е место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации. В минувшем сезоне Свитолина сумела дойти четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, повторив личный рекорд.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка Леся Цуренко устроила разгром своей сопернице во втором круге Roland Garros.