Мария Шарапова объявила о помолвке: фото избранника теннисистки

Знаменитая российская экс-теннисистка Мария Шарапова объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом.

Дату свадьбы россиянка не уточнила.

"Я знала, что это будет "да" с первого дня нашей встречи. Это был наш маленький секрет", - написала 33-летняя россиянка в Instagram.

Шарапова пять раз становилась победительницей на различных турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004—2014 годах. Одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). В феврале этого года Forbes подсчитал, что за годы профессиональных выступлений россиянка заработала 197,8 миллиона долларов.

Александер Гилкс и Мария Шарапова

41-летний британский бизнесмен Александр Гилкс основное состояние заработал на аукционах, начиная в аукционном доме искусств Phillips de Pury & Company. Позднее учредил собственную компанию Paddle8, чей годовой оборот оценивается в миллиарды долларов.

Гилкс и Шарапова

В 2017 году его назвали самым креативным предпринимателем по версии Fast Company и включили в список из 40 самых влиятельных людей в возрасте до 40 лет по версии Apollo.

Был женат на дизайнере Мише Нону, но их 4-летний брак распался в 2017-м.

Нону и Гилкс

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария в 2019 году объявила о завершении спортивной карьеры.