Магический трюк Федерера собрал 4 млн просмотров

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер произвел настоящий фурор в интернете своим трюком. За несколько дней видео собрало более 4 млн просмотров.
Накануне старта Открытого чемпионата Франции 37-летний уроженец Базеля эффектно продемонстрировал свои умения. На тренировке на центральном корте Roland Garros 20-кратный чемпион турниров Большого шлема нежно поймал на ракетку летевший на него высокий мяч.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.
.@rogerfederer est à @rolandgarros ! Paye ton contrôle porte-manteau. De la glue sur la raquette !#Federer #RogerFederer #RolandGarros #RolandGarros2019 #RG19 #RG2019 #FrenchOpen #FrenchOpen2019 pic.twitter.com/PqU1tZbFFP— Tennis Legend (@TennisLegende) 21 мая 2019 г.
Напомним, что в марте Федерер завоевал сотый титул в карьере, обыграв в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!