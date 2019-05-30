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Магический трюк Федерера собрал 4 млн просмотров

Магический трюк Федерера собрал 4 млн просмотров
Фантастическое видео посмотрело огромное число фанатов
2.2тЧитать материал на украинском

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер произвел настоящий фурор в интернете своим трюком. За несколько дней видео собрало более 4 млн просмотров.

Накануне старта Открытого чемпионата Франции 37-летний уроженец Базеля эффектно продемонстрировал свои умения. На тренировке на центральном корте Roland Garros 20-кратный чемпион турниров Большого шлема нежно поймал на ракетку летевший на него высокий мяч.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть, как это было.

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Напомним, что в марте Федерер завоевал сотый титул в карьере, обыграв в финале турнира в Дубае Стефаноса Циципаса со счетом 6:4, 6:4.

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Персона
Роджер Федерер
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