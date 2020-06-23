Лучший теннисист мира заболел коронавирусом

Михаил Морозов Теннис 16:37, 23.06.2020 Обновлено: 16:55, 23.06.2020

Первая ракетка мира Новак Джокович объявил о том, что он сдал положительный тест на коронавирус после теннисного турнира в Хорватии, который он сам же и организовал.

"Сразу после приезда в Белград мы прошли тестирование. Мой тест оказался положительным, как и тест моей жены Елены. Дети здоровы. Все, что мы сделали на протяжении последнего месяца, было сделано исключительно из хороших побуждений. Наш турнир должен был объединить людей региона. Он стартовал, когда ситуация с коронавирусом улучшилась, но, к сожалению, болезнь все еще здесь. Это новая реальность, в которой мы все еще учимся жить", – написал Джокович в своем обращении.

Заявление Новака Джоковича о положительном тесте на коронавирус
Twitter спортивного журналиста Саши Озмо

Напомним, что сербский теннисист отказался проходить тестирование в Хорватии, несмотря на то, что он тесно контактировал с зараженным Григором Димитровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джокович категорично высказался против вакцинации.

Комментировать
Спорт Теннис

Смотрите также

Зеленский сравнил Украину с цирком из-за коронавируса

На Буковине и Прикарпатье прорвало дамбы и затопило десятки домов. Фото и видео последствий

Доллар может упасть на 40%: что ждет украинцев и какие прогнозы

В Украине изменят рабочий день: кого коснется и при чем тут коронавирус

В Житомире избили представителя партии Шария: брызнул слезоточивым газом в ветерана "Азова". Видео