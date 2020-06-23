Лучший теннисист мира сдал положительный тест на коронавирус

Первая ракетка мира Новак Джокович объявил о том, что он сдал положительный тест на коронавирус после теннисного турнира в Хорватии, который он сам же и организовал.

"Сразу после приезда в Белград мы прошли тестирование. Мой тест оказался положительным, как и тест моей жены Елены. Дети здоровы. Все, что мы сделали на протяжении последнего месяца, было сделано исключительно из хороших побуждений. Наш турнир должен был объединить людей региона. Он стартовал, когда ситуация с коронавирусом улучшилась, но, к сожалению, болезнь все еще здесь. Это новая реальность, в которой мы все еще учимся жить", – написал Джокович в своем обращении.

Заявление Новака Джоковича о положительном тесте на коронавирус Twitter спортивного журналиста Саши Озмо

Напомним, что сербский теннисист отказался проходить тестирование в Хорватии, несмотря на то, что он тесно контактировал с зараженным Григором Димитровым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джокович категорично высказался против вакцинации.