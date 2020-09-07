Лучшего теннисиста мира дисквалифицировали с US Open за удар по судье

Лучшего теннисиста мира Новака Джоковича дисквалифицировали с US Open за удар мячом по судье во время матча четвертого круга против Пабло Карреньо-Бусты.

Как сообщает издание ESPN, в концовке первого сета при счете 6:5 в пользу испанца серб отбросил игровой снаряд в сторону и попал в женщину-лайнсмена, которая сразу же опустилась на колени и схватилась за шею. После десятиминутного совещания главный арбитр матча принял решение досрочно завершить поединок.

Джоковича не только дисквалифицировали с US Open, но и решили аннулировать все рейтинговые баллы и призовые, заработанные сербом на турнире.

В четвертьфинале 20-й сеяный Карреньо-Буста сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым (12-й сеяный).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее свои выступления на US Open завершили все восемь украинских теннисисток.