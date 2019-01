Легендарный Федерер разрыдался во время интервью — опубликовано видео

Легендарный теннисист Роджер Федерер не смог сдержать эмоций во время интервью. Швейцарец разрыдался, вспоминая своего тренера Питера Картера, погибшего в 2002 году в ДТП.

"Я думаю, он бы гордился мной. Он не хотел, чтобы мой талант был потрачен впустую", – сказал Федерер сквозь слезы.

Roger Federer's inspirational former coach died in a car crash on his honeymoon in 2002.



Nearly two decades on, Federer still gets emotional when he talks about Peter Carter.



