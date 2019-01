Легендарная теннисистка довела до слез молодую украинку

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6. После досадного поражения наша спортсменка расплакалась на корте.

"Ты невероятно играешь. Ты все делала хорошо. Не плачь. Ты реально круто играешь", - поддержала легенда мирового тенниса Ястремскую.

“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”



