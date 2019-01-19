Легендарная теннисистка довела до слез молодую украинку

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6. После досадного поражения наша спортсменка расплакалась на корте.
"Ты невероятно играешь. Ты все делала хорошо. Не плачь. Ты реально круто играешь", - поддержала легенда мирового тенниса Ястремскую.
“You did amazing. You did so well. You did amazing. Don’t cry. You did really well.”— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
❤️ @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/kbRHcob5Tz
All the feels 🤗— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
👏 @serenawilliams #AusOpen pic.twitter.com/uNGs5rdIub
Напомним, что в первом круге наша спортсменка одержала победу над экс-четвертой ракеткой мира и победительницей US Open-2011 австралийкой Самантой Стосур - 7:5, 6:2, а во втором матче не без проблем обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.
Серена Уильямс и Даяна Ястремская
Как сообщал OBOZREVATEL:
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в невероятном поединке одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5 и вышла в 1/8 финала Australian Open.
Во время матча второго раунда против Виктории Кужмовой в боксе Элины Свитолиной сидел известный теннисист Гаэль Монфис. После матча украинская теннисистка призналась, что встречается со своим французским коллегой.
Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на выбор нашей спортменки.
Ранее Монфис уже встречался с другими теннисистками.
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