Легендарная теннисистка довела до слез молодую украинку

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6. После досадного поражения наша спортсменка расплакалась на корте.

"Ты невероятно играешь. Ты все делала хорошо. Не плачь. Ты реально круто играешь", - поддержала легенда мирового тенниса Ястремскую.

Напомним, что в первом круге наша спортсменка одержала победу над экс-четвертой ракеткой мира и победительницей US Open-2011 австралийкой Самантой Стосур - 7:5, 6:2, а во втором матче не без проблем обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

Серена Уильямс и Даяна Ястремская

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