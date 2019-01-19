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Легендарная теннисистка довела до слез молодую украинку

1.2тЧитать материал на украинском

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в третьем раунде Australian Open главной фаворитке турнира Серене Уильямс 2:6, 1:6. После досадного поражения наша спортсменка расплакалась на корте.

"Ты невероятно играешь. Ты все делала хорошо. Не плачь. Ты реально круто играешь", - поддержала легенда мирового тенниса Ястремскую.

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Напомним, что в первом круге наша спортсменка одержала победу над экс-четвертой ракеткой мира и победительницей US Open-2011 австралийкой Самантой Стосур - 7:5, 6:2, а во втором матче не без проблем обыграла испанку Карлу Суарес-Наварро.

Серена Уильямс и Даяна Ястремская

Серена Уильямс и Даяна Ястремская

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Тема
Australian Open
Персоны
Даяна ЯстремскаяСерена Уильямс
Место
АвстралияМельбурн
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