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Kyiv not Kiev: Свитолина с французским бойфрендом обратилась по-украински

3.5т Читать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис выложили фото в своем Instagram с прогулки в центре Киева на фоне Майдана Независимости.

В совместном аккаунте пары в Instagram снимок подписан через украинскую транслитерацию: "Pryvit from Kyiv".

"Шикарный вид", "Люблю вас, ребята", "Вы крутые!" - поклонники пишут восторженные комментарии под фото.

Pryvit from Kyiv 👋🏼 🧩🧩

A post shared by G.E.M.S (@g.e.m.s.life) on

Свитолина посетила украинскую столицу, приняв участие в одном из проектов легендарного боксера Владимира Кличко.

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Напомним, на завершившемся турнире Большого Шлема - Wimbledon-2019 - впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую позицию рейтинга WTA.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка произвела фурор сексуальным фото.

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Персоны
Элина Свитолина Гаэль Монфис
Место
Украина Киев
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Diego Lena
Diego Lena
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Diego Lena
Diego Lena
Після виходу з моєї попередньої роботи 3 місяці тому, я мав деяку удачу, щоб дізнатися про цей сайт, який був для мене рятівним життям ... Вони пропонують роботу, за яку люди можуть працювати в Інтернеті зі свого будинку. Моя остання зарплата після роботи на них протягом 4 тижнів склала $ 27458 ... Дивовижна річ в тому, що єдине, що потрібно, це просто навички набору тексту і досcтуп до Інтернету ..... ⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
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