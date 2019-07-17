Kyiv not Kiev: Свитолина с французским бойфрендом обратилась по-украински

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис выложили фото в своем Instagram с прогулки в центре Киева на фоне Майдана Независимости.

В совместном аккаунте пары в Instagram снимок подписан через украинскую транслитерацию: "Pryvit from Kyiv".

"Шикарный вид", "Люблю вас, ребята", "Вы крутые!" - поклонники пишут восторженные комментарии под фото.

Свитолина посетила украинскую столицу, приняв участие в одном из проектов легендарного боксера Владимира Кличко.

Напомним, на завершившемся турнире Большого Шлема - Wimbledon-2019 - впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую позицию рейтинга WTA.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская теннисистка произвела фурор сексуальным фото.

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