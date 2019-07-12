Круче чем Wimbledon: топ-5 достижений Элины Свитолиной

После небольшого затишья Элина Свитолина снова бомбит — есть полуфинал самого Wimbledon!

Украинская теннисистка снова сделала то, чего от нее почти не ожидали. Подходя к турниру в статусе середняка и "ходя по лезвию" фактически в каждой встрече, Элина пробилась в полуфинал Wimbledon -2019. Новый рекорд украинского тенниса.

Новости Свитолина установила рекорд на Wimbledon

Впрочем, рекорд далеко не самый крутой, как и достижение Свитолиной. Подвиг Элины на Туманном Альбионе дал повод OBOZREVATEL пройтись по яркой карьере украинки и определить топ-5 ее моментов.

В 19 лет стала второй украинкой, выигравшей Ролан Гаррос

Да, пускай и юниорский Ролан Гаррос, но, тем не менее, престижный турнир очень высокого уровня. До этого юная Элина в 2000-х особо нигде не блистала, но на РГ выдала настоящий рывок.

16-летняя Элина Свитолина после победы на юниорском Ролан Гаррос tsn.ua

Вместе с победой Свитолина установила еще одно памятное достижение, которое держится до сих пор — Элина стала лишь второй украинкой (после Екатерины Бондаренко), которой удалось выиграть юниорский турнир Большого шлема.

На кортах Олимпиады одолела саму Серену

Саму Серену Уильямс — на тот момент первую ракетку мира и топ среди топов. Амбициозная и уже заявившая о себе украинка встретилась с Уильямс в 1/16 финала олимпийского турнира на ОИ-2016 в Бразилии.

Элина Свитолина и Серена Уильямс

Для украинского тенниса, как и для Элины, это был мега-успех. Хоть медали в данном случае и не предусматривалось, но с другой стороны — Украина получила громкую победу на Олимпийских играх и постепенно начала повышать свою репутацию в женском теннисе. А Серена в том матче сложила полномочия олимпийской чемпионки и заявила, что Свитолина была лучше, и что ждет встреч с Элиной в будущем.

Установила рекорд украинского тенниса по успешности в рейтинге WTA

До появления Свитолиной женский теннис Украины мог только мечтать о топ-10 мирового рейтинга (о топ-3 вообще нельзя было и помыслить). Но с Элиной фантастика оказалась реальностью — она впервые среди украинок взобралась так высоко.

Элина Свитолина с кубком Italian Open в 2018-м

В 2017-м Свитолина раз за разом начала поднимать планку, пробившись на невиданную ранее для украинских теннисисток 13-ю строчку рейтинга WTA. Спустя 3 месяца — уже 6 место, затем 4-я позиция (побит рекорд Андрея Медведева по попаданию в топ-5 мирового рейтинга), и наконец — №3!

Что интересно, 3-я строчка досталась Свитолиной после довольно посредственного в исполнении теннисистки US Open, где Элина не сумела пробиться даже в 1/4 финала. Но в целом уровень Свитолиной на тот момент соответствовал топ-3 мирового тенниса, и статус как раз нашел отображение в цифрах.

"Вынос" Симоны Халеп в финале Italian Open-2018

На прошедшем Wimbledon-2019 Свитолина уступила дорогу лучшей на данный момент ракетке мира Симоне Халеп. Румынка уверенно переиграла украинку и вышла в финал. Но совсем недавно, еще в прошлом году, все было наоборот.

Симон Халеп (слева) завоевала лишь утешительный приз на турнире в Риме 2018-го. Главный победитель — Элина Свитолина

Уверенная победа Элины над Халеп в Риме на Italian Open стала одной из самых ярких в карьере. Свитолина в первой половине 2018-го набрала отличный ход и шла уже к третьей победе на турнире WTA. В финале ее ожидала отличная Симона Халеп, но украинка просто развезла ее по корту — 6:0, 6:4 с филигранными ударами под бровку.

Завершила 2018 год победой на Итоговом турнире WTA

2018-й стал одним из лучших в карьере Свитолиной, но под конец года уже мало кто надеялся на успех уставшей украинки. Как признавалась потом Элина, она не ожидала такого результата. Но кубок Итогового турнира WTA оказался в руках именно у Свитолиной.

Элина Свитолина — победитель Итогового турнира WTA

В некотором роде это была настоящая сказка для украинских болельщиков — каждый матч Свитолина вытягивала невероятным образом, к финалу набирая все больше энтузиазма и вдохновения. И вот — сенсационная победа. А ко всему прочему Элина стала лишь второй победительницей, которая по ходу турнира не проиграла ни одного матча. Первой была Серена Уильям, которую Свитолина обыграла еще в 2016-м.

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