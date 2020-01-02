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2 января • обновлено в 13:28
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"Кошечка!" 19-летняя украинская теннисистка восхитила фанатов в Instagram

1.2т
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Вторая ракетка Украины, 19-летняя теннисистка Даяна Ястремская, завершающая подготовку к новому сезону в Австралии, опубликовала свежие фото, заставив поклонников восхищаться своей красотой.

На снимках в Instagram одна из лучших спортсменок Украины предстала в смелом образе, продемонстрировав также роскошные ножки.

Пользователи социальной сети обсыпали Ястремскую восторженными отзывами, а некоторые признались в любви, а также заявили, что ждут встречи с Даяной.

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"Самая красивая теннисистка", "Прекрасная принцесса", "Восхитительная девушка", "Я люблю тебя, Даяна", "Красотка!", "Ты так прекрасна! Удачи в 2020 году!", "Кошечка! Скучаю за тобой!", – комментарии под постом украинки пестрят эпитетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина и Даяна Ястремская совершили прорыв в итоговом рейтинге 2019 года. Сейчас обе ведущие ракетки Украины готовятся к турниру в Брисбене, который стартует 6 января.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Даяна Ястремская
Место
Австралия
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