Кафельников отказался жить в России и решил навсегда покинуть страну

Максим Иншаков Теннис 22:39, 19.08.2020 Обновлено: 23:01, 19.08.2020

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников решил навсегда уехать из родной страны.

О своем решение 46-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 сообщил в Twitter.

"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ [вид на жительство – прим.ред] в Европе, там я нужнее", – написал обладатель двух "Больших шлемов" в одиночном разряде, добавив смайл, который недоуменно разводит руками.

Евгений Кафельников решил навсегда покинуть Россию
Twitter Евгения Кафельникова

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Кафельников выступил против травли Украины в российском обществе и СМИ.

Бывшая первая ракетка планеты отметил, что наша страна идет своим путем.

Кроме того, Евгений Александрович высказался о протестах в России, едко пройдясь по Путину.

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