Кафельников отказался жить в России и решил навсегда покинуть страну

Евгений Кафельников будет получать вид на жительство .
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников решил навсегда уехать из родной страны.
О своем решение 46-летний олимпийский чемпион Сиднея-2000 сообщил в Twitter.
"Будущего здесь не вижу! Буду оформлять ВНЖ [вид на жительство – прим.ред] в Европе, там я нужнее", – написал обладатель двух "Больших шлемов" в одиночном разряде, добавив смайл, который недоуменно разводит руками.
Евгений Кафельников решил навсегда покинуть Россию Twitter Евгения Кафельникова
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Кафельников выступил против травли Украины в российском обществе и СМИ.
Бывшая первая ракетка планеты отметил, что наша страна идет своим путем.
Кроме того, Евгений Александрович высказался о протестах в России, едко пройдясь по Путину.
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