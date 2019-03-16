К Свитолиной ворвались полицейские: спортивные итоги 15 марта

В гостиничный номер в США, где проживала украинская теннисистка Элина Свитолина, ворвались вооруженные полицейские. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 15 марта.
Кроме того, состоялась жеребьевка всех раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в "Манчестер Сити" определились с судьбой футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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