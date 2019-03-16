МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

К Свитолиной ворвались полицейские: спортивные итоги 15 марта

2.1тЧитать материал на украинском

В гостиничный номер в США, где проживала украинская теннисистка Элина Свитолина, ворвались вооруженные полицейские. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 15 марта.

Кроме того, состоялась жеребьевка всех раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а в "Манчестер Сити" определились с судьбой футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Отказались: "Манчестер Сити" принял решение по Зинченко

Ворвались в номер и направили пистолет: Свитолина угодила в шокирующий инцидент в США

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов: все результаты

"Бережет пацана": американский боксер сделал нелепое заявление о Ломаченко

Битва фаворитов! Состоялась жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы: все результаты

Лесбийский секс: ведущая "Профутбола" сделала откровенное признание

Роналду угодил в громкий скандал в Лиге чемпионов

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Темы
Лига чемпионовЛига Европы
Персоны
Элина СвитолинаАлександр Зинченко
Тег
ФК Манчестер Сити
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения