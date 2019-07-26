Известный теннисист признался в употреблении наркотиков

Австралийский теннисист, 106-я ракетка мира Бернард Томич сделал неожиданное признание, рассказав о том, что помогает ему оставаться спокойным во время матчей.

Бернард Томич gotennis.ru

"Все дело в том, что я часто курю траву. Это хорошо снимает напряжение", - сообщил Томич на пресс-конференции после победы над соотечественником Мэтью Эбденом на турнире в Атланте (США), передает Xsport.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне участницу Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро поймали с огромной партией наркотиков.

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