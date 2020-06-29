Известный теннисист наплевал на самоизоляцию и был замечен на вечеринке с моделью

Седьмая ракетка мира Александр Зверев нарушил режим самоизоляции, посетив вечеринку в Монте-Карло вместе со своей девушкой моделью Брендой Патеа.

Ранее Зверев принял участие в турнире Adria Tour, на котором была зафиксирована вспышка коронавируса, и пообещал провести 14 дней на самоизоляции, несмотря на отрицательный тест на COVID-19.

"Я извиняюсь, перед теми, чье здоровье оказалось в опасности из-за моих действий. Я буду придерживаться правил самоизоляции. Берегите себя", – заявил немецкий теннисист.

Позже в Twitter журналиста Бена Ротенберга появилось видео, на котором Зверев и Патеа веселятся на вечеринке.

Как сообщал OBOZREVATEL, у первой ракетки мира Новака Джоковича, который организовал турнир Adria Tour, был зафиксирован коронавирус. Изначально сербский теннисист отказался проходить тестирование на COVID-19, несмотря на контакт с зараженным коллегой Григором Димитровым.

Действия Джоковича вызвали критику в сети, а в Хорватии на одном из зданий появилась надпись, автор которой желает смерти сербу.