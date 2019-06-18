ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ЭкономикаШоу

/Новости тенниса

Известные теннисисты прервали матч и поразили неожиданным поступком

Известные теннисисты прервали матч и поразили неожиданным поступком
Спортсменам долго аплодировали
2.7тЧитать материал на украинском

Теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Бенуа Пэр произвели настоящий фурор в матче первого круга на турнире в немецком Галле.

Во время игры известные спортсмены внезапно начали играть ногами, превратив поединок в теннисбол.

Пэр подавал во втором сете при счете 1:1 и выронил ракетку. Тсонга отбил его удар, а соперник решил продолжить игру, передав мяч на другую сторону корта ногой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Новости
"Заткнись!" Легенда тенниса жестко наехал на украинца

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина покорила фанатов необычным образом.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Германия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
de lik
de lik
Даже не спивали щеневмерлу?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Жиганов Владимир
Жиганов Владимир
Ну и шо?? У меня вопрос к админу - на Обозе кончились новости ? На хрена нам эти придурки?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel