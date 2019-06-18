Известные теннисисты прервали матч и поразили неожиданным поступком

Теннисисты Жо-Вильфред Тсонга и Бенуа Пэр произвели настоящий фурор в матче первого круга на турнире в немецком Галле.

Во время игры известные спортсмены внезапно начали играть ногами, превратив поединок в теннисбол.

Пэр подавал во втором сете при счете 1:1 и выронил ракетку. Тсонга отбил его удар, а соперник решил продолжить игру, передав мяч на другую сторону корта ногой.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

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