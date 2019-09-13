Из-за "Майдана": украинская теннисистка не сможет защитить престижный титул

Женская теннисная ассоциация (WTA) и организаторы турнира Hong Kong Open приняли решение отложить соревнования, которые должны были начаться 5 октября, на неопределенный срок.

Причиной послужили проходящие в городе протесты. С конца марта в Гонконге проходят массовые демонстрации против законопроекта об экстрадиции, в которых принимают участие сотни тысяч человек.

В массовых протестах в Гонконге против законопроекта об экстрадиции участвуют сотни тысяч человек

По словам организаторов теннисных соревнований, которых цитирует ВВС, сейчас они не могут обеспечить "гладкое прохождение турнира", поэтому стараются найти другое время для его проведения.

Обычно турнир Hong Kong Open проходил в парке Виктория, который стал одним из главных мест сбора протестующих.

В прошлые годы в турнире принимали участие такие известные спортсменки, как Серена Уильямс, Наоми Осака, Каролин Возняцки. Любопытно, что в 2018 году титул в одиночном разряде завоевала украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Даяна Ястремская выиграла Hong Kong Open в 2018 году Hong Kong Tennis Open

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