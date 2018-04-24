15-летняя украинская теннисистка добыла историческую победу

Украинская теннисистка Марта Костюк блестяще стартовала в основной сетке первого в своей карьере турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).
В немецком Штутгарте 15-летняя киевлянка, успешно пройдя квалификацию, добыла историческую для себя победу в первом круге соревнований с призовым фондом 790 тысяч долларов. Наша соотечественница разобралась с представительницей Германии Антонией Лоттнер – 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. За это время Костюк сделала шесть пода навылет и допустила четыре двойных ошибки. Марта отлично сыграла на первой подаче – как своей, так и соперницы, заставив ту часто ошибаться. И если в первом сети Лоттнер сумела навязать украинке борьбу, то вторую партию Костюк выиграла вчистую.
Во втором круге соперницей восходящей звезды украинского тенниса станет победительница поединка между россиянкой Марией Шараповой и француженкой Каролин Гарсией.
Как сообщал "Обозреватель", лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина приняла участие в невероятно красивой фотосессии в Штутгарте.
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